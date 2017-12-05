Kudos, Android işletim sistemine sahip cihazlarınızda kullanabileceğiniz bir sosyal medya uygulaması olarak karşımıza çıkıyor. Çocuklara özel bir uygulama olarak nitelendirebileceğim Kudos ile çocuklarınızı daha güvenli bir atmosfere emanet edebiliyorsunuz.

Çocukların sosyal medyada daha güven içerisinde olmasına yardımcı olmaya çalışan Kudos, hem ebeveynlerin içini rahat tutuyor hemde çocuklara daha güvenli bir atmosfer sağlıyor. Çocukların kendilerini daha iyi ifade etmelerine de yardımcı olan uygulamada pek çok insanlık dersini alabiliyorlar. Saygı ve özgüven gibi temel konularda kendilerini geliştirebilen çocuklar sosyal bir deneyim yaşamaya da olanak sağlıyor. Çocuğu olan her ebeveynin telefonunda mutlaka olması gereken Kudos ile resim paylaşımı da yapabiliyorsunuz. Çocuklara yönelik olması nedeniyle de oldukça kolay bir arayüze sahip olan Kudos'u mutlaka denemelisiniz. Ayrıca 2017'in en iyi uygulamaları arasında yer almayı da başaran Kudos sizleri bekliyor.

Kudos uygulamasını Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.