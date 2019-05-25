Kültür Ankara uygulaması ile Android cihazlarınızdan Ankara’daki kültür-sanat etkinliklerinden haberdar olabilirsiniz.

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından geliştirilen Kültür Ankara uygulaması, Ankara halkının çeşitli kültür-sanat etkinliklerinden haberdar olabilmelerini sağlıyor. Tiyatro, sinema, konser, festival, seminer, söyleşi, spor ve sergi gibi kategorilerde sunulan etkinliklerin yer aldığı Kültür Ankara uygulamasında, etkinlikler hakkında detaylı bilgi alabilir, konum, tarih ve saat gibi detaylarını öğrenebilirsiniz.

Etkinlikleri sosyal medyada veya anlık mesajlaşma uygulamaları ile arkadaşlarınızla paylaşabilmenize de olanak tanıyan Kültür Ankara uygulamasında, katılmak istediğiniz etkinlikleri Takvime Ekle butonuyla takviminize ekleyebilirsiniz. Etkinlik arama özelliği de sunan Kültür Ankara uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Uygulama özellikleri