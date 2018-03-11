Kwai uygulamasıyla Android cihazlarınızdan birbirinden eğlenceli videolar hazırlayabilir ve diğer kullanıcıların videolarını izleyebilirsiniz.

Sosyal video ağı olarak öne çıkan Kwai uygulaması, sunduğu düzenleme araçlarıyla birbirinden eğlenceli videolar hazırlamanızı sağlıyor. Filtreler, etiketler, fotoğraf çerçeveleri, balon efektleri ve daha fazlasını sizlere sunan uygulamada müzik kitaplığındaki müzikleri de videolarınıza ekleyerek paylaşabiliyorsunuz. Uygulamanın reklamsız olarak sunulması da oldukça avantajlı bir durum diyebilirim.

Kısa ve eğlenceli videoları saniyeler içerisinde hazırlayabilmenize olanak sağlayan Kwai uygulamasında, yakınınızda bulunan kullanıcıları ve videoları keşfederek de keyifli vakit geçirebilirsiniz. Ayrıca, kullanıcıları takip edebileceğinizi de belirtelim. Video paylaşım odaklı sosyal medya platformu Kwai uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Uygulama özellikleri