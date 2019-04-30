LAFF; Türk Telekom’un yerli mesajlaşma uygulaması. LAFF Messenger’ı Android telefonunuza indirerek ücretsiz mesajlaşabilir ve arama yapabilirsiniz. Türkiye’nin en yeni sosyal mesajlaşma uygulaması LAFF, beta sürümde yayınlanmasına rağmen oldukça başarılı.

Türk Telekom ve iştiraki Argela’nın 6 aylık bir sürede geliştirdiği ücretsiz anlık mesajlaşma ve sesli arama uygulaması LAFF (Laff Messenger), Android 5 ve üzeri işletim sistemli tüm telefonlarda çalışıyor. WhatsApp, BiP ve diğer mesajlaşma odaklı sosyal ağ uygulamaları gibi ücretsiz ve operatör bağımsız olarak kullanılabiliyor. Ücretsiz arama, 150 kişiye kadar katılımcı ile grup sohbetleri, fotoğraf ve GIF gönderme, konum ve kişi kartları, uçta uca şifreleme ile güvenli sohbet, sade ve kullanıcı dostu arayüz, sohbet geçmişine tüm cihazlardan ulaşma (yedekleme yapmadan), LAFF Beta sürümde kullanılabilir özellikler.

Sosyal etkileşim gibi diğer sohbet uygulamalarında olmayan pek çok yeni ve heyecan verici özelliği bünyesinde barındıran LAFF Messenger, tamamen yerli kaynaklarla geliştirilen Türkiye’nin en yeni sosyal mesajlaşma uygulaması olarak öne çıkıyor.