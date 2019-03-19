Lander Pilot, uzay aracı pilotunun yerine geçtiğiniz bir mobil aksiyon oyunu. Güneş Sistemini keşfedip yer yüzünde olmayan cisimlerle karşılaştığınız oyunda ölümcül asteroitlerden kaçmaya çalışıyorsunuz. Uzay temalı reflekslere dayalı harika bir mobil oyun. Zaman geçirmek için birebir!

Android telefonunuzda uzay oyunlarına yer veriyorsanız Lander Pilot’ı indirip oynamanızı isterim. Minimalist, gözü yormayan grafikler sunan oyunda uzay mekiği pilotu olarak asteroitlerden kaçarak yere güvenle inmeye çalışıyorsunuz. Diğer uzay oyunlarından farklı olarak yukarı çıkmıyor, aşağı iniyorsunuz. Hiçbir silahınız yok. Dokunduğunuz süre boyunca uzay mekiği sabit uçuyor, parmağınızı çekmenizle birlikte düşüşe geçiyor.