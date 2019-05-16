Onlarca farklı parkurda yarışarak ritme ayak uydurup keyif verici müzikler oluşturabileceğiniz Lanota, 500 binden fazla oyun sever tarafından keyifle oynanan ve ücretsiz olarak sunulan kaliteli bir oyundur.

Basit ama eğlendirici grafikleri ve benzersiz müzikleri ile oyunculara sıra dışı bir deneyim sunan bu oyunda yapmanız gereken, çeşitli parkurlarda yer alan blokları uygun yerlere fırlatarak doğru notalara basmak ve sizden istenilen melodileri oluşturmaktır. Sürekli dönen bir dairenin içinde bulunan mekanizmadan yararlanarak blokları belirtilen bölgelere fırlatmalı ve uygun sesleri çıkartarak eğlenceli müzikler oluşturmalısınız. Dairenin dönme hızı git gide arttığından elinizi çabuk tutmalı ve blokları zamanında fırlatarak istenilen melodiyi çalmalısınız.

Oyunda birbirinden zor onlarca farklı bölüm ve her bölümde eşsiz melodiler yer almaktadır. Ritme ayak uydurarak parkurda dikkatlice yarışmalı ve keyif verici müzikler icra etmelisiniz. Özellikle müzik tutkunları için tasarlanan eğlenceli bir oyun sizleri bekliyor.

Android ve İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan sorunsuz bir şekilde oynayabileceğiniz Lanota, müzik oyunları arasında yer alan ücretsiz bir oyundur.