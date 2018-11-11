Lasso herkesin eğlenceli filtreler ve efektlerle kısa videolar oluşturmasını ve paylaşmasını sağlıyorken aynı zamanda en eğlenceli videoları da içerisinde barındırıyor. İçerik oluşturucuları takip edin, hashtag'leri arayın, popüler viral video trendlerini keşfedin.

Lasso içerisinde trend olan bir video türünü bulduktan sonra, özel efektler, müzik, metin ve düzenleyebileceğiniz araçlarla kendi videonuzu oluşturmak için uygulama içi kamerayı kullanabilirsiniz. Komik videolarınızı kesmek ve düzenlemek için kullanın, dünyayla paylaşmak için hashtag ekleyin.

Yüksek kaliteli video düzenleme araçlarını, efektleri, metni, müzik ve uygulama içi kameradan daha fazlasını kullanın. Lasso'nun müzik kütüphanesinde popüler pop şarkılarından klasik müziklere kadar her türlü parça bulunuyor.