Last Battleground: Survival, PUBG mobil benzeri oyunlar arasında en çok indirileni. PUBG mobil versiyonu çıkana kadar oynayabileceğiniz en iyi online hayatta kalma oyunu diyebilirim.

32 oyuncunun ıssız, terk edilmiş bir adada hayatlarını ortaya koyarak mücadele ettiği oyunda sadece tek bir kişi sağ kalmayı başarabiliyor. Hayatta kalma oyunlarında iyi olduğunuzu düşünüyorsanız, hemen Android telefonunuza indirip oynamaya geçin.

Android platformunda en çok indirilen PUBG benzeri oyun olarak dikkatimizi çeken Last Battleground: Survival’da 32 oyuncu zaman geçtikçe daralan bir haritada savaşıyor. Oyuna başladığınızda hiçbir silahınız yok. Paraşütle adaya iniş yapıp, silah ve ekipman bulmak için keşfe çıkıyorsunuz. Adayı sessiz sedasız kimseye görünmeden gezmek veya açık şekilde dolanmak size kalmış. Ancak zaman geçtikçe adanın güvenli bölgesi küçülüyor ve yalnızca bir oyuncu kazanana kadar belli bölgeler patlamalar gerçekleşiyor. Güvenli bölgenin yeri her karşılaşmada değişiyor.