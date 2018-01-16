League of Angels: Paradise Land, fantastik rol yapma oyunlarını seviyorsanız keyif alarak oynayacağınız bir yapım. Dinamik sahne geçişleri, etkileyici karakter tasarımları, çift kaynak savaş sistemi (yeni) ve MOBA ile Rogue-vari oyun stilinin harika kombinasyonu ödüllü serinin yeni oyununda bir araya geliyor. Meleklerinizle birlikte destansı savaşa hazır mısınız?

Mobil ve web tarayıcı üzerinden oynanabilen MMORPG oyunu League of Angels serisinin son oyunu League of Angels: Paradise Land’de dünyanın sonunu getirecek güçlere karşı mücadele ediyorsunuz. Diyarlar üzerinde gitgide hakimiyet kurmaya ve yayılmaya başlayan kıyamet habercileri başta olmak üzere kötülüğü yok edebilecek tek güç olan Omega’nın yerine geçiyorsunuz. Meleklerin de dahil olduğu savaşta kahramanlarınızı yetiştirme, geliştirme, güçlendirme hatta kutsayarak yeni güçler bahşetme şansına sahipsiniz.

Dinamik üç boyutlu sahnelerle kendisine çeken oyunda dört farklı mod yer alıyor. Rogue benzeri türe dayalı zindan keşfetme modu Honor Trial, karanlıklarda hazine arayışına girdiğiniz ve destansı boss’larla savaştığınız Labyrinth, dünyanın dört bir yanından oyuncularla savaştığınız Arena ve loncalara katıldığınız Guilds, seçenekler arasında.