LEAGUE OF WONDERLAND, Android platformuna yakında çıkış yapacak aksiyon ve macera dolu bir mobil rol yapma oyunudur.

Gerçek zamanlı mücadelelere dahil olarak kıyasıya savaşabileceğinizi bir oyun olan LEAGUE OF WONDERLAND ile dünyanın dört bir yanındaki oyunculara meydan okumaya hazır olun. Kısa zaman sonra oynayabileceğiniz oyunda 2 dakikalık savaşlar yapıyor ve stratejik bilgilerinizi konuşturuyorsunuz. Aksiyon ve macera dolu sahneleriyle de ön plana çıkan oyunda son derece dikkatli olmanız gerekecek. Bu tarz oyunları oynamayı sevenlerin büyük bir keyifle oynayabileceğini düşündüğüm oyunda zaferler kazanmak için mücadele edeceksiniz.

Ünlü mitler ve destanlardan esintilerin de yer aldığı oyunda efsanevi bir atmosfere giriş yapıyorsunuz. Hızlı ve tempolu bir oynanışa sahip olan oyuna şimdi ön kayıt yaparak çıkar çıkmaz sahip olabileceksiniz. Eğer bu tarz bir oyun arayışınız varsa LEAGUE OF WONDERLAND'ı sakın kaçırmayın.