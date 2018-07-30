LEGO Life, 5 yaş ve üzeri çocuklar için uygun sosyal temalı, tamamen güvenli mobil uygulama. Lego oyunları, Lego videoları, Lego haberleri, Lego setleri kısaca Legoya dair her şeyi bulabileceğiniz resmi nitelikli uygulama, tamamıyla ücretsiz. Lego hayranı çocuğunuz için indirebileceğiniz en iyi Android uygulaması diyebilirim.

LEGO System A/S tarafından hazırlanan ücretsiz Android uygulaması LEGO Life, Lego setleriyle, filmleriyle, çizgi filmleriyle vakit geçiren erkek ve kız çocuklar için uygun eşsiz bir sosyal uygulama. Çocuğunuzun yapım becerilerini geliştirecek, hayal gücünü göstereceği Lego meydan okumalarından LEGO bilgi yarışmalarına, LEGO videolarından (Lego Marvel, Friends, City, DC Comics, Super Heroes) Lego haberlerine (Lego Minecraft, City, Friends ve daha fazlası), Lego emoji klavyesinden giysi kombinlerine dopdolu içerik sunan uygulamada başkalarının eserlerine bakabiliyor, dünyanın dört bir yanından Lego hayranlarıyla sohbet edebiliyorsunuz.