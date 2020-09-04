En iyi balık tutma simülatörü ve ücretsiz çevrimiçi oyunu Let's Fish ile balık tutmak için harika bir zaman. Ücretsiz balık tutma oyunu veya en iyi açık hava oyunlarından mı arıyorsunuz? Let's Fish en iyi yaz balıkçılığı ve kış balıkçılığı deneyimini sunacak.

Her balıkçı işten dönüp olta takımlarını alıp kaliteli bir spor balıkçılığı için en yakın okyanusa veya göle gitmek gibisinin olmadığını bilir. Balık tutma sezonunda değilseniz veya elinizde olta yoksa, Let's Fish'i açmanız yeterli. Doğanın kalbindeki gerçekçi manzara ile kendinizi gerçek bir balık tutma gezisindeymiş gibi hissedeceksiniz.

Rio Negro, Alaska, Norveç Fiyortları, Amerikan Gölleri, Güney Amerika nehirleri veya okyanuslar gibi tüm kıtalarda doğanın farklı gerçekçi yerlerine seyahat edin. Her konum için en uygun olta takımını bulun ve bir olta, ağ veya diğer seçenekler arasından seçim yapın.

Ne soğuk yerlerde köpekbalığı ne de küçük bir oltayla alabalık, somon veya levrek tutabilirsin: Bir olta macerası için Let’s Fish’e katıl!