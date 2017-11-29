Life Hacks uygulaması günlük hayatta işinize yarayabilecek birbirinden ilginç ipuçlarını Android cihazlarınızdan sizlere sunuyor.

Günlük hayatta yaptığımız işlerin birçoğu basit birkaç ipucuyla birlikte daha kolay bir şekilde gerçekleştirilebiliyor. Bu ipuçlarını kendi başımıza keşfetmemiz biraz zor olduğundan, tecrübeli kişilerin deneyimlerinden faydalanabiliyoruz. Bu deneyimlerden oluşan ipuçlarını sizlere sunan Life Hacks uygulamas ı teknoloji, yemek, sağlık, günlük yaşam, finans, parti, hayatta kalma gibi kategorilerde birçok içerik sunuyor.

İlginizi çeken kategoriye tıkladıktan sonra hoşunuza gidebilecek ve işinizi kolaylaştıracak ipuçlarına ulaşabileceğiniz uygulamada beğendiğiniz ipuçları için favorilere ekleme, kopyalama ve paylaşma seçeneklerini de kullanabilirsiniz. Dilerseniz günlük ipuçlarını da sizlere gönderen uygulamanın tasarımı da oldukça güzel ve pratik olduğundan zorluk çekmeden kullanabileceğinizden emin olabilirsiniz.

Uygulama özellikleri