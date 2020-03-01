Farklı özellikler ve silahlarla donatılmış eşsiz tasarımlarıyla göz kamaştıran savaş kahramanlarını yöneterek online arenada aksiyon dolu savaşlara katılacağınız ve zirveye adınızı yazdırmak için mücadele edeceğiniz Light Chaser, mobil platformda rol oyunları kategorisinde yer alan ve ücretsiz olarak oyuncuların erişimine açılan sürükleyici bir oyundur.

Yüksek kaliteli grafikleri ve çarpıcı sahnelerin yer aldığı 3D fantezi dünyası ile oyunculara sıra dışı bir deneyim yaşatan bu oyunda amaç, etkileyici tasarımlarıyla dikkat çeken onlarca savaşçı arasından dilediğinizi seçerek karakteri tarzınıza uygun şekilde yeniden düzenlemek ve rakiplerinizle aksiyon dolu savaşlara katılarak ganimet toplamaktır.

Sürükleyici savaş senaryoları ve macera dolu bölümleri ile sıkılmadan oynayacağınız benzersiz bir rol oyunu sizleri bekliyor.

Oyunda özel saldırı taktikleri ve ölümcül silahlarla donatılmış etkileyici tasarımlara sahip onlarca anime karakter yer almaktadır. Ayrıca karakterlerinize giydirebileceğiniz yüzlerce kostüm ve aksesuar bulunmaktadır.

Hem Android, hem de İOS işletim sistemlerine sahip tüm mobil cihazlardan sorunsuz bir şekilde oynayacağını ve ücretsiz olarak ulaşacağınız Light Chaser, popüler bir oyun olarak dikkat çekiyor.