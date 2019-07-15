Line Color, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir mobil beceri oyunu olarak dikkat çekiyor.

Yepyeni bir mobil beceri oyunu olarak nitelendirebileceğim Line Color oyunu, belirli bir yolda ilerlerken önünüze çıkan engellerden kaçmak için mücadele ettiğiniz bir oyundur. Zorlu bölümleri ve sürükleyici etkisiyle ön plana çıkan oyunda son derece dikkatli olmanız gerekiyor. Renkli görselleriyle de dikatimizi çeken oyunda birbirinden zorlu onlarca bölüm yer alıyor. Arkadaşlarınıza da meydan okuyabileceğiniz oyunda işiniz bir hayli zor. Farklı karakterlerin kilitlerini de açarak daha renkli bir deneyim yaşayabileceğiniz oyunda rekflekslerinizi sınamalısınız. En uygun zamanda ekrana tıklamanız gereken oyunda basit bir oynanış yer alıyor.

Line Color oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebirsiniz.