Little Champions, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir aksiyon ve arcade oyunu olarak karşımıza çıkıyor. 3 boyutlu atmosferde oynanan bir mobil oyun olan Little Champions, zorlu engelleri aşarak puanlar kazandığınız bir oyundur.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz harika bir mobil oyun olarak dikkat çekiyor. Birbirinden farklı karakterlerin yer aldığı oyunda karakterinizi deliğe sokabilmek için mücadele veriyorsunuz. Hedefe ulaşmak için elinizi çabuk tutmanız gereken oyunda işiniz çok zor. Kolay kontrolleriyle de ön plana çıkan oyunda işiniz çok zor. Yeteneklerinizi sonuna kadar kullanabileceğiniz oyunda harika grafikler bulunuyor. Geometrik atışlar yapmanız gereken oyunda beyninizi sınırlarına kadar zorluyorsunuz. Kolay oynanışı ve keyifli atmosferiyle de dikkat çeken Little Champions oyununu mutlaka denemelisiniz. Çocukların da beğenerek oynayabileceği Little Champions oyununu sakın kaçırmayın.

Little Champions oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.