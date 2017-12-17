Logo Maker uygulaması ile markanızı güçlendirecek logoları Android cihazlarınız üzerinden tasarlayabilirsiniz.

Bir markanız varsa ve markanızı güçlendirmek için iyi bir logoya ihtiyacınız olacaktır. Bu işi profesyonel olarak yapan kişilerle anlaşabilirsiniz fakat küçük çaplı bir markanız varsa bu sizin için fazladan maliyet olarak gelebilir. İşte bu noktada devreye giren ve tüm ihtiyaçlarınızı fazlasıyla karşılayan Logo Maker, 3000’den fazla sembol, şekil ve ikon setine sahip durumda.

Logonuzda kullanmak isteyeceğiniz sembolleri anahtar kelimelere göre arayabileceğiniz uygulamada, gelişmiş metin düzenleme araçlarını kullanarak logonuzun tasarımına yön verebilirsiniz. Logolarınızı PNG veya JPG formatında kaydetme olanağı da sunan Logo Maker uygulaması, çalışmalarınıza daha sonra devam edebilmeniz için çalışmanızı taslak olarak kaydetme özelliğine de sahip durumda.

Uygulama özellikleri: