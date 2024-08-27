Telefon Kılıfı Tasarla APK
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 130 MB
- Üretici UniPuzz Games
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Kendi tasarımınızı oluşturabildiğiniz Telefon Kılıfı Tasarla APK'da, kapsamlı seçenekleri kullanın ve telefon kılıfınızı istediğiniz gibi oluşturun.
Telefon Kılıfı Tasarla APK, kendi telefon kılıfınızı yaratabileceğiniz eğlenceli bir gündelik oyundur. Akıllı telefonlarınızda uzun saatler boyu deneyimleyebileceğiniz Telefon Kılıfı Tasarla, sadece renklerle tasarlamanın yanı sıra çeşitli süsleri de içerisinde barındırmaktadır.
İsterseniz resimde ve boyamada etkili birisi olun, isterseniz de acemi birisi. İstediğiniz her kılıfı rahatlıkla tasarlayabilir ve kapsamlı özelliklerden yararlanabilirsiniz. Telefon kılıfınızı farklı çıkartmalarla süsleyin, boyayın ve resim çizin!
Mobile Phone Case Design, kullanması aşırı basit bir arayüze sahiptir. Rahatlıkla tüm fırçaları kullanabilir, renkleri seçebilir, çıkarmaları ve resimleri ekleyebilirsiniz.
Sararan Şeffaf Kılıf Nasıl Beyazlatılır?
Cep telefonlarımızı korumak için aldığımız şeffaf telefon kılıfları, uzun bir süre kullanımdan sonra sararabiliyor. Peki, bu sararma nasıl engellenir?
Telefon Kılıfı Tasarla APK İndir
Oyunun içerisinde sadece tek bir kalıp kılıf bulunmuyor. Farklı tarzda birçok kılıfı telefonunuza takarak, tüm özelleştirmelerini yapabilirsiniz. Mükemmel son dokunuşların da önemli olduğunu unutmayın. Kılıfınıza anahtarlık bile takabilirsiniz. Sevimli anahtarlıklar arasından seçim yapın, ve telefonunuzda sallandırın.
Android cihazlarınızda oynayabileceğiniz Telefon Kılıfı Tasarla APK, gündelik yaşantınızda eğlenebileceğiniz bir yapımdır. Tek yapmanız gereken tasarımlarla uğraşmaktır.
Eğer siz de kendi kılıfınızı tasarlamak istiyorsanız, Telefon Kılıfı Tasarla APK indirin ve kapsamlı özelleştirme seçeneklerini kullanarak mükemmel tasarımlı kılıflar oluşturun!