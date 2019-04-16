Hem Android, hem de İOS sürümleri iki farklı platformda oyun tutkunlarına hizmet veren ve oldukça geniş bir oyuncu kitlesine hitap eden Love Live, keyif verici şarkılar eşliğinde çeşitli etkinliklere katılabileceğiniz sıra dışı bir oyundur.

Etkileyici grafikleri ve kaliteli ses efektleri ile oyunculara eşsiz bir deneyim sunan ve sıra dışı tasarımıyla dikkat çeken bu oyunda yapmanız gereken, şarkıların ritimlerine göre hareket ederek ekrana dokunmak ve etkinlikleri başarıyla tamamlayarak farklı bölümlerin kilidini açmaktır. Oyun bir müzikten çok daha fazlasını sunmaktadır. Kendi idollerinizi belirleyerek onların hikayelerini okuyabilir ve birlikte müzik yapabilirsiniz. İlginç konusu ve sürükleyici özelliği sayesinde sıkılmadan oynayabileceğiniz eğlenceli bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda birbirinden güzel yüzlerce farklı şarkı ve birçok müzik grubu yer almaktadır. Çevrimiçi özelliği sayesinde arkadaşlarınızla birlikte oynayabilir ve keyifli dakikalar geçirebilirsiniz.

Mobil platformda müzik oyunları arasında kendisine yer bulan ve ücretsiz olarak sunulan Love Live, milyonlarca oyun severin vazgeçilmezi olan eşsiz bir oyundur.