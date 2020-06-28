Piksel grafikleri ile oyunculara Minecraft düzeyinde bir deneyim sunacak olan Lucky Block Mod ücretsiz olarak indirilip oynanabiliyor.

Sadece Play Store üzerinde oyuncuların beğenisine sunulan yapım da oyuncular karşılarına çıkan alanları ve eşyaları kırarak yok etmeye çalışacaklar.

Farklı oynanış modları eşliğinde eşyaları paramparça etmeye çalışacak olan oyuncular her modda farklı bir deneyim ile karşılaşacaklar.

Çok sayıda blokları yok ederek ilerlemeye çalışacak olan oyuncular yapım içerisinde görevleri başararak farklı deneyimler elde edecekler.

Mİnecraft oyununun farklı bir modu olarak yayınlanan Lucky Block Mod mobil oyuncular tarafından 4.3 olarak değerlendirilirken günümüze kadar 1 milyondan fazla oyuncu tarafından cihazlarına indirildi.