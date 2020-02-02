Birbirinden sevimli ve şirin yüzlerce minik yaratığı yöneterek dev bir koleksiyon oluşturacağınız ve macera dolu görevler üstlenerek soluksuz oynayacağınız Lutie RPG Clicker, mobil platformda rol oyunları kategorisinde kendisine yer bulan ve oldukça geniş bir oyuncu topluluğu tarafından keyifle oynanan kaliteli bir oyundur.

Etkileyici grafik tasarımları ve sürükleyici senaryosu ile oyun severlere sıra dışı bir deneyim sunan bu oyunda yapmanız gereken tek şey, koleksiyonunuza yeni yaratıklar eklemek için sizden istenilenleri eksiksiz yapmak ve seviye atlayarak yolunuza devam etmektir.

İlerleyen seviyelerde yeni yaratıkların ve canavarların kilidini açabilirsiniz. Bu sayede oldukça geniş bir koleksiyon oluşturabilir ve rakiplerinizle yapacağınız savaşlarda daha avantajlı olabilirsiniz.

Oyunda her biri farklı özelliklere ve kostümlere sahip toplam 300 şirin yaratık yer almaktadır. Ayrıca birçok ilginç oyun modu ve zorlu görev bulunmaktadır.

Android işletim sistemine sahip tüm cihazlardan sorunsuz bir şekilde oynayabileceğiniz Lutie RPG Clicker ile sizde nefes kesen bir mücadelenin içerisine girebilir ve binlerce oyun sever arasında yerinizi alabilirsiniz.