MAD Battle Royale

Binalar oluşturun, silahları yükseltin, saklayın, çalıştırın, ateş edin ve en son ayakta kalan kişi olun. Piksel savaş alanında tüm oyuncular arasında birinciliğe ulaşın.

Yeni battle royale oyunu oynarken çok oyunculu oyunlarda savaşın. Savaş alanlarının konumu, Mavi Bölge ile çevrili denizin bir yerinde ölü şehir olan uzak bir adadır. Ana göreviniz güvenli bölge içerisinde kalmak ve tüm düşmanlarınızı yok etmek.

Savaş alanlarında hayatta kalın, atış becerilerinizi geliştirin ve PVP taktikleri geliştirin. Ölü adadaki hayatta kalma uçağından atla, en iyi loot'u bul, düşmanları öldür. Oyuncular silahsız adanın etrafına yayılır ve rakipleri yok etmek için çeşitli silahlar ve eşyalar bulmalı ve bunları kullanmalıdır.

Alabileceğiniz en iyi silahları bulun: Saldırı Tüfeği, piksel silahı, SMG, av tüfeği ve diğer silahlar. Her rakibe saldırarak savaş alanına hükmedin ve 1 numaralı kurtulan olun. Piksel silahını kap ve ateş et.