Mobil aksiyon oyunları arasında yer alan ve Play Store üzerinde oynaması ücretsiz olarak lansmana çıkan Mad City Military II Demobee 2018 oyuncuları gerilime doyurmaya devam ediyor.

Android platformu oyuncularına özel olarak geliştirilen yapım da karakterimiz ile birbirinden farklı görevleri ve suikastleri gerçekleştirmeye çalışacağız. Oldukça güçlü bir askeri birliğin içine gireceğimiz oyun içerisinde aksiyon dolu görevler oldukça tehlikeli olacaklar.

Gerçekçi ve özgür bir dünyayı oyunculara sunan yapım üçüncü şahıs bakış açısına sahip. Onlarca farklı silah modelinin de yer aldığı yapım içerisinde oyuncular seçtikleri silahlar ile aksiyon görevlerini tamamlamaya çakışacaklar.

Ekranda yer alan joyistic butonları sayesinde oyuncular akrobatik hareketler yaparak hedefleri vurabilecek, hızlı hareket ederek düşmanlardan kaçabilecekler.

İnternet bağlantısı olmadan oynanabilen yapım farklı hikâyelere de ev sahipliği yapıyor.