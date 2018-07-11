Mad Driver, harika ve eşsiz zaman geçirebileceğiniz bir savaş oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Arkadaşlarınızla ya da dünyanın dört bir yanındaki oyuncularla kıyasıya mücadele edebileceğiniz oyunda arabalarınızı güçlendiriyor ve güçlü konuma gelmeye çalışıyorsunuz.

Benzersiz savaş makineleriyle dolu bir mobil oyun olan Mad Driver, gerçek zamanlı PvP savaşlara dahil olabileceğiniz bir oyundur. Arkadaşlarınızla birlikte oynayabileceğiniz oyunda düşmanlarınızı ortadan kaldırıyor ve puanlar kazanıyorsunuz. Takım halinde mücadele verdiğiniz oyunda arabaları modifiye ederek tam bir canavar haline getiriyor ve kıyasıya mücadele ediyorsunuz. Roketatarlardan büyük kalibreli toplara, makineli silahlardan minigunlara kadar pek çok farklı silahı arabanıza takıp daha fazla tahribat gücü sağlayabileceğiniz Mad Driver mutlaka telefonlarınızda yer alması gereken bir oyun diyebilirim. Tam bir savaş arenasına şahit olduğunuz oyunda dikkatli olmalı ve gelen tüm tehditleri de geri savurmalısınız. Eşsiz arabalar tasarlayabileceğiniz oyunda harika bir deneyim yaşıyorsunuz. Mad Driver sizleri bekliyor.

Mad Driver oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.