Madden NFL 21 Mobile, Android telefonunuza ücretsiz indirip oynayabileceğiniz yüksek kalitede grafiklere sahip Amerikan futbolu oyunu. Electronic Arts’a göre şimdiye kadarki en derin ve en rekabetçi Madden NFL Mobile oyunu ve ilk kez kendi yarattığınız karakterle oynayabiliyorsunuz.

Madden NFL 21 Mobile’da kendi karakterinizi yaratıyor, özelleştiriyor, sonra da hızlı tempolu ve az oyunculu yepyeni The Yard: Underground modunda üne kavuşmak için mücadele ediyorsunuz. NFL franchise takımında rolü alıyor ve bir GM olarak yönetimi ele alıyorsunuz. Super Bowl yolunda ilerlerken ve takımınızın NFL Hanedanlığını güçlendirirken oyunlar oynuyor, ödüller topluyor ve NFL Efsaneleri, Süperstar’lar dahil takımınızı yükseltiyorsunuz. Günümüzün NFL Süperstar’ları ve geçmişin göz korkutucu NFL Efsane’lerine meydan okuyorsunuz.

Madden NFL 21 çapraz platform desteği ile ilerlemeniz cihazlarınız arasında eşitleniyor. Avatar oyuncunuza her yerden erişebiliyor, The Yard: Underground’daki tüm donanımınızı mobil, konsol ve PC platformunda kullanabiliyorsunuz.