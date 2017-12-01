Mafia Revenge, Android platformunda görsellik ve oynanış olarak birlikte değerlendirdiğimizde en iyi online mafya oyunu. Kaliforniya’nın ikinci büyük şehri Cali’de geçen oyunda dünya genelinde oyuncularla teke tek çatışmaya giriyoruz. Kanunların işlemediği bu şehirde mafyaları bitirmek, Cali şehrini ele geçirmek için büyük çaba sarf etmemiz gerekiyor.

Yer altı dünyasına giriş yaptığımız oyunda öncelikle saygınlık kazanıp mafyaların gözüne girmemiz gerekiyor. Sonrasında içlerine girdiğimizde tek tek işlerini bitiriyoruz. Dünyanın en tehlikeli şehirlerinden Cali’deki tüm mafyaları temizleyip şehre sahip olmamız gerekiyor. Oyunun güzel yanı; rakiplerimiz gerçek oyunculardan oluşuyor ve teke tek getiriliyoruz. Film sahnelerini aratmayan çatışmaların içerisinde yer alıyor, rakiplerimizi yenerek saygınlığımızı artırıyoruz. Bu arada sahip olduğumuz silah ve arabaları özelleştirebiliyoruz.