Mobil platformda Android işletim sistemine sahip tüm cihazlardan sorunsuz bir şekilde oynayabileceğiniz Make Your Bodybuilder, çeşitli spor aletlerinden faydalanarak egzersiz yapabileceğiniz ve karakterinizin vücudunu geliştirerek kas yığını haline getirebileceğiniz eğlenceli bir oyundur.

Basit ama kaliteli grafik tasarımı ve ses efektleri ile oyunculara eşsiz bir deneyim sunan bu oyunda yapmanız gereken, zayıf bir karakteri yöneterek vücut geliştirici egzersizler yapmak ve görevleri tamamlayarak yeni spor ekipmanlarının kilidini açmaktır. Belirli bir program dahilinde düzenli olarak karakterinizi çalıştırmalı ve vücudunuzu geliştirerek kaslı bir görünüm kazanmalısınız.

Oyunda karakterinizin vücudunu geliştirebilmeniz için halter, göğüs yayı, koşu bandı, kondisyon bisikleti, ağırlık aletleri, ve daha onlarca farklı egzersiz elemanı yer almaktadır. Hangi bölgeleri geliştirmek isterseniz, o bölgelere özel tasarlanmış egzersiz aletlerinden faydalanabilirsiniz. Vücudunuzu geliştirdikçe yeni bölümlere geçebilir ve seviye atlayabilirsiniz.

Klasik oyun kategorisinde yer alan ve ücretsiz olarak oyun severlere sunulan Make Your Bodybuilder, 1 milyondan fazla oyuncunun vazgeçilmezi olan ve gün geçtikçe daha fazla oyun tutkununun ilgisini çeken kaliteli bir oyundur.