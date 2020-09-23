makromusic for Spotify, müzik zevkinize benzer kişilerle tanışabileceğiniz bir sosyal platform. Müzik zevki aynı olan kişilerin sohbeti daha akıcı sürdürdüğüne inanan bir ekip tarafından tasarlanan sosyal ağ uygulaması adından da tahmin edeceğiniz üzere Spotify ile entegre çalışıyor. Spotify hesabınızı bağladığınız anda uygulamaya girmiş oluyorsunuz. Müzik severleri buluşturan uygulama tamamıyla ücretsiz!

makrmusic, müzik dinlemeyi seven kişileri buluşturan bir sosyal ağ uygulaması. Kişilerle farklı şekillerde eşleşiyorsunuz. Anlık eşleşmeyi açarsanız makromusic’te sizinle aynı müziği dinleyen kişilerle eşleşiyorsunuz. Profile göre eşleşmeyi açarsanız Spotify’daki müzik dinleme alışkanlıklarınıza göre müzik zevkinizin en uyduğu kişilerle eşleşiyorsunuz. Keşfet sayfasında makromusic içerisinde aktif olarak müzik dinleyen kişilere erişebilirsiniz. Spotify premium kullanıcısıysanız keşfetten istediğiniz bir müziği seçerek sizde de aynı müziğin açılmasını sağlayabilir ve o müziği dinleyen kişiyle eşleşebilirsiniz.

Sohbet sayfasından daha önce eşleştiğiniz kişilerle olan mesajlarınıza erişebiliyorsunuz. Sohbete kaldığınız yerden devam edebilir, sola çekerek sizi rahatsız edenleri bildirebilirsiniz. Profilim sayfasından sevdiğiniz sanatçılar, şarkılar ve son dinlediğiniz parçaları görebilirsiniz. Eşleştiğiniz kişilerin profillerine girip ortak şarkılarınızı, sanatçılarınızı ve neden eşleştiğinizi görebilirsiniz. Bu noktada uygulamanın eşleşme algoritmasının günden güne iyileştirildiğini de belirtmek gerek.

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