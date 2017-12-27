Man Vs. Missiles, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir aksiyon oyunu olarak ön plana çıkıyor. Zorlu bölümlerin yer aldığı oyunda füzeleri engelleyerek yüksek puanlara ulaşmaya çalışıyorsunuz.

Benzersiz kurgusuyla karşımıza çıkan oyunda havada süzülerek füzeleri yok etmeye çalışıyorsunuz. 30 farklı zorlu seviyeye sahip olan oyunda dikkatli olmalı ve tüm tehditleri kısa sürede ortadan kaldırmalısınız. Arkadaşlarınıza da meydan okuyabileceğiniz oyunda harika bir oyun deneyimi yaşayabiliyorsunuz. Oldukça kolay kontrollere sahip olan oyunda uçağı kontrol etmekte zorlanmıyorsunuz. Sürükleyici atmosferiyle de dikkat çeken oyunda dikkatli olmalısınız. Renkli görselleri ve animasyonlarıyla da ön plana çıkan oyunu mutlaka denemelisiniz. Oyunda farklı uçakları kontrol edebileceğiniz gibi bir takım özel güçlerin sahibi de olabiliyorsunuz. Çocukların da beğenerek oynayabileceği türden bir aksiyon oyunu olan Man Vs. Missiles, mutlaka telefonlarınızda olması gereken bir oyundur.

Man Vs. Missiles oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.