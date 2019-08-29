Mario Kart Tour, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz yepyeni bir mobil aksiyon oyunu olarak ilgi çekiyor.

Super Mario serisinin en yeni mobil oyunu olan Mario Kart Tour, dünyanın farklı bölgelerinde yarışıp yeteneklerinizi gösterebileceğiniz ve aynı zamanda da harika vakit geçirebileceğiniz bir oyundur. Aksiyon ve macera dolu sahneleriyle dikkat çeken oyunda canlı grafikler ve renkler yer alıyor. Göz alıcı animasyonlarıyla da eşsiz bir deneyim sunan oyunda engelleri geçiyor ve rakiplerinizi alt ediyorsunuz. Son derece dikkatli olmanız gereken oyunda sürüş becerilerinizi çok iyi kullanmanız gerek. Farklı araçların kilitlerini de açarak daha güçlü bir konuma da gelebiliyorsunuz.

Kıyasıya mücadele edip eşsiz bir deneyim yaşayabileceğinizi düşündüğüm Mario Kart Tour, bu tarz oyunları oynamayı sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir oyun.Nintento tarafından resmi olarak yayınlanan oyunda harika vakit geçirebiliyorsunuz. Oyun tam olarak yayınlanmadığı için şu anlık oyuna sadece ön kayıt yapabiliyorsunuz. Oyun çıktığında hemen haberdar olmak için ön kayıt yapabilirsiniz.