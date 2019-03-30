Mobil oyun dünyasında aksiyon kategorisinde kendisine yer bulan ve oyun severlere ücretsiz olarak hizmet veren Marmok’s Team Monster Crush RPG, kendi savaş ekibinizi kurabileceğiniz sıra dışı bir oyundur.

Çarpıcı grafikleri ve heyecan verici savaş müzikleri ile dikkat çeken bu oyunda amaç, tek bir karakterle başlayarak kendi ekibinizi oluşturmak ve farklı canavarlarla savaşlar yaparak ganimet toplamaktır. Kılıçlı bir karakter ile oyuna başlayarak yaratıkları öldürmeli ve para kazanmalısınız. Böylece farklı özellikleri bulunan askerler satın alabilir ve yenilmez bir ordu kurabilirsiniz.

Oyun içerisinde satın alabileceğiniz kılıç şövalyeleri, silahlı askerler, büyücüler, balyoz kullanan askerler ve daha birçok savaş kahramanı yer almaktadır. Harita üzerinde ilerleyerek size verilen görevleri tamamlamalı ve yaratıklarla savaşarak ganimet toplamalısınız. Bu sayede seviye atlayabilir ve yeni karakterlerin kilidini açabilirsiniz.