Marshmello Music Dance

Resmi Marshmello Oyununu şimdi oyna! Marshmello’nun yeni Joytime III albümünü dinleyin. EDM, Rap, Hip Hop, Rock, Elektronik: Marshmello'nun hit şarkılarının hepsini bir oyunda çalabilirsiniz.

Her hafta yeni şarkılar ve karakterlerin yer aldığı bu oyunda tüm şarkıları çalmanıza yardımcı olacak yeni karakterler toplayın. Güçlü bir ekip kurun ve müzik parçalarını ezin. Yeni güçlü karakterleri keşfetmek ve açmak için ritimlere dikkat et. Efsanevi Marshmello'yu alacak mısın?

Oyunu daha zor hale getirmek için sadece hızını artıran müzik oyunlarından bıktınız mı? Size gerçek bir meydan okuma sunuluyor. Ancak dikkatli olun, oyun kolay başlar sonra yeni şarkıları tamamladıkça zorlaşır!

