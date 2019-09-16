Marvel Dimension Of Heroes

Gerçekliğinizi boyutlararası kötülüğün güçlerinden savun! Kaptan Amerika gibi gerçek ve adalet için savaşın, Doktor Strange gibi büyüler yapın, Vibranium enerjisini Black Panther olarak salın ve çok daha fazlasını yapın!

Onlarca saatlik oyun boyunca üç oyun modunu deneyimleyin. Kendinizi dünya'nın en güçlü süper kahramanı kanıtlamak için Dread Dormammu ve karanlık teğmenlerine katılın. Dünyayı karanlığın güçlerinden kurtarmak için her biri kendi inanılmaz silahları ve güçleri olan altı efsanevi Süper Kahraman arasından seçim yapın.

İkinci Dünya Savaşı sırasında deneysel bir süper asker serumu enjekte edildikten sonra Steve Rogers, Captan America'ya dönüştürüldü. Yüksek güce, el ele dövüş ustalığına ve eşsiz liderlik yeteneklerine sahip olan Captain America, dünyanın hayatta kalmasını sağlamak için ikonik kalkanını savaşa sokuyor.



