Google Play üzerinde rol oyunları arasına katılan Masketeers : Idle Has Fallen ücretsiz olarak oyuncular tarafından oynanmaya başladı.

Çarpıcı içeriklerin ve rengarenk içeriklerin yer aldığı yapım da oyuncular birbirinden farklı karakterleri deneyimleme fırsatı bulacaklar.

Gizemli maskelerle güçlendirilen onlarca farklı kahramanın yer aldığı oyun içerisinde farklı karakterler için yeni yetenekler keşfedecek, farklı stratejileri deneyimleyecekler.

Büyülü bir dünyanın sırlarını keşfedecek olan oyuncular çeşitli zorlukları deneyimleyerek oyun içerisinde fantastik düşmanlar ile mücadele edecekler.

Kendine has savaş atmosferlerine de sahip olan oyun görsel içerikleri ile de oldukça hoş görünüyor. 2020 model oyunlar arasında yer alan Masketeers : Idle Has Fallen günümüzde 50 binden fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam ediliyor.