Massive Warfare: Aftermath, kara, hava ve deniz savaşlarına girdiğiniz online mobil oyun. Tanklar, gemiler, helikopterle dolu, sadece gerçek oyuncuların bir araya geldiği harika bir savaş oyunu. Üçüncü şahıs kamera açısından oynanış sunan yapımın grafikleri de etkileyici. Savaş oyunlarını seviyorsanız tavsiye ederim.

Mobil platformda hem grafiksel olarak hem de oynanış açısından AAA kalitesinde tank savaşı, helikopter savaşı, gemi savaş oyunları mevcut ancak kara, deniz ve hava mücadelesini birleştiren yapım bulmak çok zor. Massive Warfare: Aftermath adlı oyunda tank, helikopter, hoverkraftın da aralarında bulunduğu 20 savaş aracı arasından favorinizi seçip 4’e 4 mücadeleye giriyorsunuz. İki mod var. Herkesin serbestçe takıldığı Free for All ve takım halinde hareket edenin kazandığı Team Deathmatch ücretsiz oynanabilir modlar arasında. Savaştıkça seviye atlıyor, aracınızı geliştiriyorsunuz.

Massive Warfare: Aftermath Özellikleri: