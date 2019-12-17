Master Thief oyunu Android işletim sistemine sahip cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir aksiyon oyunudur.

Usta hırsız bütün tabloları çalmakla görevlendirilmiş. Muhafızlara yakalanmadan tabloyu çalması çok zor ama imkansız değil. En sıradışı müzelere sızmak tam usta hırsızlara göre bir iş. Şimdi eğlence zamanı.

En ünlü şaheserlere sahip olmayı hiç hayal etmiş miydiniz?

Usta bir hırsız olarak yapmanız gereken muhafızların ruhu bile duymadan tabloyu çalmak ve onlara yakalanmadan helikoptere atlamak. Sıradışı grafiklere sahip bu oyun gerçekçi ortamlarıyla oldukça dikkat çekiyor. En zor etapların bile kolayca üstesinden gelebilirsiniz.

Bu işi yakalanmadan bitirirseniz bütün şaheserlere sahip olabilirsiniz. Siz de bu renkli dünyanın bir parçası olmak istiyorsanız hemen indirin ve oynamaya başlayın. Şimdiden oynayan herkese başarılar diliyorum.

Oyunu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.