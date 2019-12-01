UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi’nin resmi oyunu olarak lansmana çıkan ve günümüzde iki farklı mobil platformda oynanan Match Attax 19/20 kitlesini hızla artırmaya devam ediyor.

Topps Europe Limited tarafından geliştirilen ve mobil platformda hem kağıt oyunu hem de rol yapma oyunu olarak tanımlanan Match Attax 19/20 ile bizleri fantastik bir futbol dünyası bekliyor olacak. Avrupa’nın en iyi kulübü olmaya çalışacağımız yapım da UEFA Şampiyonlar Ligi’nde performansımızı sergileyecek ve en iyi takımların arasına katılmaya çalışacağız.

Haftalık ücretsiz turnuvalar ile zenginleştirilen oyunda çevrimiçi olarak dünyanın farklı noktalarındaki oyunculara karşı maçlar yapacak, farklı maç eklentileri eşliğinde mücadelelerden XP puanlar kazanarak takımımızı geliştirmeye çalışacağız. 6 farklı dil desteğinin yer aldığı oyunda Türkçe yer almazken gerçek oyuncular yer alıyor.

100 binden fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam eden Match Attax 19/20 mobil platforma damga vurmaya devam ediyor.