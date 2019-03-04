Matman, sadece görselleri değil, oynanışıyla da eski oyunları hatırlatan, retro severlerin keyifle oynayacağını düşündüğüm mobil dövüş oyunu. Ringde sağınızdan solunuzdan, önünüzden arkanızdan gelen dövüşçüleri ringe gömdüğünüz oyunda vaktin nasıl geçtiğini anlamayacaksınız.

Reflekslere dayalı oynanış sunan retro dövüş oyunu Matman’de ringde hayatta kalma mücadelesi veriyorsunuz. Düşmanların ardı arkası kesilmiyor. Onları ringe çıktıklarına pişman ediyorsunuz. Güçlü yumruklarınızın yanında özel güçlerinizi (düşmanları yumrukladıkça dolan bar tamamen dolduğunda) kullanarak rakiplerinizi etkisiz hale getiriyorsunuz. Yere serdiğiniz her dövüşçü, 1 puan kazandırıyor. Kazandığınız altını farklı ring ve karakterlerin kilidini açmak için kullanıyorsunuz. Unutmadan, online bir oyun değil; tek başınıza dövüşüyorsunuz.