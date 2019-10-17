Özellikle 8 yaş ve altı çocuklar için tasarlanan ve eğitici oyunları ile çocukların gelişimine katkıda bulunan Maya the Bee, çizgi filmden uyarlanan eğlenceli bir oyun olarak öne çıkıyor.

Çocukları büyüleyecek renkli grafikleri ve keyif verici ses efektleri ile dikkat çeken bu oyun ile anaokulu çağındaki çocuklarınızın yeni bilgiler öğrenmesini sağlayabilirsiniz. Oyun, çeşitli matematik oyunları ve boyama bölümleri ile çocukların farklı alanlarda beceri ve yeteneklerinin gelişimine katkıda bulunmaktadır. Ayrıca uzmanlar tarafından denetlenerek tasarlanmış ve çocuklara kötü örnek olabilecek hiçbir görüntü ve ses bulunmamaktadır.

Arı maya oyunu ile farklı zorluk seviyelerinden dilediğiniz seçerek çocuklarınızın kendilerini geliştirmelerine yardımcı olabilir ve eğlencenin yanı sıra yeni bilgiler öğrenmelerini sağlayabilirsiniz. Oyunda bulunan masallar, boyama bölümleri, geometrik şekillerden oluşan bulmacalar ve daha onlarca farklı eğitici seviye çocuklarınızı bekliyor.

Android ve İOS sürümleri ile iki farklı platformdan oyun severlere sunulan Maya the Bee, 1 milyondan fazla indirmeye sahip olan ve eğitici oyunlar arasında yer alan ücretsiz bir yapımdır.