MazeMilitia, gerçekçi savaş atmosferinde geçen Türk yapımı bir mobil oyun olarak karşımıza çıkıyor. Dinamik savaş efektlerine sahip olan oyunda farklı ekipmanları kullanarak keyifli bir deneyim yaşayabiliyorsunuz.

Savaş becerilerinizi sınayabileceğiniz bir mobil oyun olan MazeMilitia, gerçek oyuncularla gerçek zamanlı olarak oynayabileceğiniz bir oyundur. Hayatta kalma, ölüm maçı ve hardcore gibi modlara sahip olan oyunda dünyanın dört bir yanındaki oyunculara meydan okuyorsunuz. Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz oyunda heyecanlı bir aksiyon deneyimi yaşıyorsunuz. Hepsi birbirinden güzel ve güçlü silahları kullanarak adamları öldürmeye çalışıyor ve aynı zamanda da bolca stres atabiliyorsunuz. Keskin nişancı, makinalı, pompalı ve taarruz silahlarını kullanabileceğiniz oyunda hassas kontroller yer alıyor. Tıpkı bilgisayarınızdaki gibi bir savaş deneyimi yaşamanızı sağlayan oyunda işiniz bir hayli zor. Son derece dikkat gerektiren MazeMilitia'yı sakın kaçırmayın.

MazeMilitia oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.