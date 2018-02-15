Messenger Kids, Facebook’un çocuklar için çıkardığı güvenli mesajlaşma, görüntülü arama - konuşma uygulaması. Tamamen ücretsiz, reklamsız, uygulama içi satın alım içermiyor.

Android telefon ve tabletlerde WiFi bağlantısıyla çalışan, telefon numarası gerektirmeyen uygulama ile çocuğunuzun Facebook Messenger kullanımı tamamen sizin kontrolünüzde. Çocuğunuzun sanal ortamda kimlerle konuştuğunu bilin!

Çocuklara özel Facebook Messenger uygulamasında anlık mesajlaşma, birebir veya grup görüntülü arama, video oluşturma ve fotoğraf düzenleme dahil her şey çocukların ilgisini çekecek renkli arayüz üzerinden sunuluyor. Çocuğunuz için Facebook hesabı oluşturmanız gerekmiyor. Ebeveynleri olarak kendi Facebook hesabınız üzerinden çocuğunuzun hesaplarını ayarlayabiliyorsunuz. Çocuğunuzun kişi listesinin kontrolü sizde ancak uygulama içerisinde de kişi engelleme, bildirme seçenekleri mevcut. Uygulama üzerinden gönderilen mesajların kaybolmadığını, gizlenemediğini de belirteyim.