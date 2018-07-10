Yoldaki asfaltı yak ve farklı kategorideki araçlarla yarışa katıl: spor otomobiller, kamyonlar, SUV'ler ve Muscle car'lar. Haydutlar ve zorlayıcı ölüm rallisinde yasa dışı kalanlar, füze rampaları, av tüfeği, alev silahı, keskin nişancı tüfekleri, makineli tüfekler ve tesla kuleleri kullanarak yarışlarda galip gelin!

Metal Madness, insanlığın enerji kaynaklarının hızla tükendiği ve dünyanın bozulmuş metal kaosuna düştüğü bir yakın gelecekte gerçekleşiyor. Patlama dumanı, savaş meydanlarının ufkunda yükseliyor ve şimdi Carma'yı elinize alma zamanı geliyor. Fighter, Healer, Stalker, Destroyer gibi takımlara katılın ve PvP savaşa başlayın.

Sınıfların her birinin kendi özellikleri ve yetenekleri vardır. Oyun içi çevrimiçi sohbet yoluyla arkadaşlarınızla iletişim kurun. Bu şekilde eğlencenize eğlence katmaya hazır mısınız?