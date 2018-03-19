Meteor 60 seconds!, mobil platformda karşılaştığım en ilginç hikayeye sahip side-scrolling aksiyon oyunu.

Elle çizilmiş orijinal grafiklere sahip oyunda Dünyaya büyük bir göktaşı çarpması sonucunda her şeyin sona ereceğini öğrenerek paniğe tutuşan bir adamın yerine geçiyoruz. Göktaşının Dünyamıza çarpmasına 60 saniye gibi oldukça kısa bir süre var. Yani hayatımızın son 60 saniyesi… Kendimizi hemen sokağa atıyor ve çılgınlıklar yapmaya başlıyoruz. Yolda gıcık olduğumuz insanlarla kavgaya tutuşma, sevimli köpeği öpme, bir kızla duygusal anlar yaşama, sevgililere dil çıkarma, beyzbol sopasıyla girişme ve daha nice şey… Sokakta tamamen özgürüz. Peki, bu oyunu ilginç yapan şey ne? Tüm bu yaşadıklarımızın aslında gerçek olmadığı. Evet, 60 saniye sonunda uyanıyor ve aslında bilim adamlarının çalışmalarının bir parçası olduğumuzu anlıyoruz. Daha da kötüsü, tüm hareketlerimiz kayıt altına alınmış; sevgilimiz ve ailemiz insanlara nasıl davrandığımızı biliyor.