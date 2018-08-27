Mighty Army : World War 2, İkinci Dünya Savaşı temalı üçüncü şahıs nişancı oyunu. Sadece multiplayer oynamayı destekleyen TPS oyununda dünyanın dört bir yanından oyuncularla 4’e 4 veya takım halinde çatışıyorsunuz. Dönemin silahları, özellikle ortam oldukça iyi tasarlanmış. Grafikleriyle de etkileyici bu yapımı kaçırmayın derim. İndirmesi de oynaması da ücretsiz!

100MB altı boyutuna rağmen son derece kaliteli görseller sunan Mighty Army : World War 2, tek oyunculu belli senaryodan ilerleyen savaş oyunlarını sevmeyenler diğer bir deyişle sıcak çatışmaya girmeyi sevenler için hazırlanmış bir yapım. Aktif internet bağlantısı gerektiren oyunda iki savaş seçeneği sunuluyor. Ya 4’e 4 farklı şekillerde çok oyunculu oynama ya da takım savaşı mevcut. Kullanılabilir silahların sayısı tatmin edici düzeyde. Kontrol sistemine biraz alışmak gerekiyor. Şarjör değiştirme, nişan alma, diğer silahı alma vb. aksiyon tuşları ekranın sağ yanına yerleştirilmiş. Sol üst köşeden düşmanlarını yerini saptıyorsunuz.