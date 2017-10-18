Mighty Battles, “Vur, dağıt ve yok et” felsefesiyle ilerlediğiniz gerçek zamanlı çok oyunculu (multiplayer) savaş oyunu. Android platformunda ücretsiz indirilmeye açılan oyunda düşman üslerini yok etmekle görevlendirilmiş komutanın yerine geçiyorsunuz. Hem karadan hem de havadan saldırarak işlerini bitiriyorsunuz.

Son derece kaliteli görseller sunan online savaş oyununda askerler, araçlar, silahlar ve üs koruyucularından oluşan eşsiz birimlerle düşman karşısında yerinizi alıyorsunuz. Bir yandan güçlü tanklar, helikopterlerinizle diğer yandan roketatar, alev püskürtme makinesi, el bombasına sahip askerlerinizle düşman üssünü paramparça yapmak için mücadele ediyorsunuz. Tabii ki gelen saldırıları da engellemek için planlar yapmalısınız.

Dünya genelinde oyuncularla teke tek kapışma fırsatı veren multiplayer savaş oyununda direkt aksiyon girmeden kendimizi test etme şansına sahip olduğumuz eğitim modu, her hafta sonu düzenlenen etkinlikler ve diğer komutanların takımlarına katılma imkanı veren klan sistemi de mevcut.