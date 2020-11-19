Milyoner 2020 APK veya Google Play’den Android telefonunuza indirip oynayabileceğiniz bilgi yarışması oyunu. Kim Milyoner Olmak İster 2020 bilgi yarışmasından uyarlanan Milyoner oyunu ile hem eğlenecek hem de yeni bilgiler öğreneceksiniz. Genel Kültür, Tarih, Edebiyat, Spor, Müzik kategorilerinde tekrar etmeyen binlerce yeni ve güncel soruyu görmek için hemen yukarıdaki Milyoner 2020 İndir butonuna dokunarak telefonunuza yükleyin. Telefonlarında Google Play yüklü olmayanlar için alternatif Milyoner 2020 APK indirme linki eklenmiştir.

Milyoner 2020 APK İndir

Milyoner 2020 oyunu, bildiğiniz bilgi yarışmasının resmi olmayan Android versiyonu. Milyonler 2020 online bilgi yarışmasında farklı kategorilerde 15.000 soru bulunuyor. Soruların uzmanlar tarafından hazırlandığı belirtilmiş; yani genellikle bilgi yarışması oyunlarında oyundan soğutan bir sorunun yeniden karşınıza çıkma olasılığı yok. Bir soruyu ikinci defa görmüyorsunuz. Hem Türkçe hem de İngilizce soruların yöneltildiği oyun için hazırlanmış mükemmel reyting sistemi ile haftalık, aylık ve yıllık puan tablosuu görebilir, milyonerlerin harita üzerinden konumlarını görebilir ve arkadaşlarınız arsaında sıralamanızı görebilirsiniz.

Milyoner 2020 oyunu, zeka testleri çözen, zeka soruları meraklısı en güncel yarışmaları takip eden herkesin seveceği bir mobil oyun. IQ testi tadında zeka oyunu, genel kültür yarışması. Ekonomi, finans, sağlık, diyet, genel kültür ve yüzlerce kategoride binlerce soru! Çarkıfelek, kelimelik, kelime oyunu, kelime bulucu, çatlak kelimeler, trivia oyunlarının en güçlü rakibi ile bilgi ve kültürünüzü artırın. Sayısal ve sözel zeka gelişiminize faydalı zorlu zeka oyunu.