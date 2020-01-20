Mineblast!!, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir macera oyunu olarak dikkat çekiyor.

Birbirinden tehlikeli parkurlarda boy gösterip yeteneklerinizi sınayabileceğiniz oyunda yolunuzu açmak için duvarları patlatıyorsunuz. Eşsiz bir deneyim sunan oyunda zevkli zamanlar geçirebiliyorsunuz. Platform oyunu oynamayı sevenlerin büyük bir beğeniyle oynayabileceğinizi düşündüğüm oyunda dikkatli olmanız gerekiyor. Kaliteli görselleriyle de ön plana çıkan oyunda işiniz bir hayli zor diyebilirim. Retro tarz grafikleriyle de ön plana çıkan oyunda eğlenceli deneyim yaşayabiliyorsunuz. Değerli taşları bulmak için çaba göstermeniz gereken Mineblast!! oyunu sakın kaçırmayın.

Mineblast!! oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.