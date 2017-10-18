Minion Shooter : Smash Anarchy, uzaylı yaratıklarla mücadele ettiğiniz aksiyon dolu bir mobil oyun. Animasyon filmlerini aratmayan capcanlı grafikler sunan Android oyununda dünyada kalan son kahve bitkisini korumakla görevlendirilmiş ilginç bir karakteri kontrol ediyorsunuz. Kullanabildiğiniz tek bir silah var: Özel meyve silahı.

Mevsimsel geçişlerin olduğu, gece gündüz 100 seviye sunan yaratık öldürme oyununda kahve bitkisine saldıran uzaylılarla savaşıyorsunuz. Profesör Oolong’un tüm kahve tarlalarını yek etmeleri için yarattığı yaratıklar dünyanın dört bir yanına yayılıyor. Dünya genelinde kahve fiyatları fırlıyor ve yaratıklar tüm gazetelerde çıkmaya başlıyor. Bunu gören çiftçimiz Mr. Espresso paniğe kapılıyor ve kahve tarlasını kontrole gidiyor ve aksiyon başlıyor.

Kısa bir öğrenme sürecinin ardından özel meyve silahınızı yaratıklar üzerinde kullanmaya başlıyorsunuz. Günden güne yaratıklar çoğalıyor, gece gündüz demeden onlarla savaşıyorsunuz.