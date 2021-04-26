Mirket App, gündemdeki konulara dair fikir ve düşüncelerinizi paylaşabileceğiniz ve başkalarının ne düşündüğünü öğrenebileceğiniz bir sosyal medya platformu. Kullanıcıların gündem ve ilgi alanları hakkında toplumun nabzını tutabilecekleri %100 yerli sosyal medya platformu olarak öne çıkan Mirket uygulamasını, Google Play’den Android telefonunuza yükleyerek topluluğa katılabilirsiniz.

Mirket App İndir

Mirket, Türkiye ve Dünyadan gündem ve ilgi alanlarınız (finans, seyahat, yaşam, eğlence, spor, bilim, gastronomi, kültür ve diğer) hakkında fikir, düşünce ve deneyimlerinizi paylaşabileceğiniz, gündemi takipte kalabileceğiniz bir sosyal medya uygulaması. Uygulama, kullanıcıların görüş çokluğuyla kendilerinin belirlediği bazı etkinliklere katılıp görüşlerini gerçek hayata da yansıtabileceği, yarışmalarla birlikte rekabeti uçlarda yaşanabileceği bir platform olma özelliğini taşıyor.

Yerli mühendisler ve içerik yöneticileri tarafından oluşturulan yeni nesil platform Mirket’e Facebook veya Google hesabınızla hızlıca katılabilirsiniz. Üye olduğunuzda ilgi alanlarınızı belirlediğiniz alana gerekli bilgileri girmeniz ilk adım için yeterli. İlgilendiğiniz alanların belirlenmesinden sonra kişiselleştirilen içerikler ana sayfanıza düşmeye başlıyor. Kullanıcılar bu içeriklerde soru cevaplarla etkileşime girdiğinde gündemin oluşturulmasına fayda sağlıyor ve trendlere yön verebiliyorsunuz. Merak ettiğiniz konulardaki cevapları yaş, cinsiyet, şehir bilgilerine göre filtreleyip sonuçların kitlelere göre nasıl ayrıştığını gözlemleyebiliyorsunuz. Ayrıca aldığınız her aksiyon size mirk puanı kazandırıyor. Statü ve uzmanlık olmak üzere iki tip puanlama bulunuyor. Statü puanları uygulama içerisindeki etkinliğinize göre belirleniyor ve ne kadar deneyimli bir mirket olduğunuzu gösteriyor. Uzmanlık puanları ise tahmin mirklerine verilen doğru cevaplardan ve yarışmalara verilen doğru cevaplardan kazanılıyor.

Mirket’in amacı; kullanıcıların merakını giderirken, öğrenirken iyi vakit geçirdiği ve yine kullanıcıların kendilerinin belirlediği etkinliklerde sosyal medya ile gerçek hayat arasında bir köprü vazifesi gören bir platform olabilmek.