Mixer, Microsoft’un oyunculara özel canlı yayın uygulaması. Twitch’in en büyük rakibi olarak gösterilen hatta Twitch yayıncılarının geçiş yaptığı oyun canlı yayın platformu Mixer’da popüler ve en iyi PC ve Xbox One oyunlarının oynanış videolarını izleyebilirsiniz.

Ninja gibi popüler yayıncıların bulunduğu canlı yayın platformu Mixer’da yeni çıkan PC oyunlarının oynanış videolarını izleyebilir, seri videoları izleyerek oyunlarda takıldığınız bölümleri geçebilir, yayıncı ve diğer oyuncularla etkileşime girebilir, kendiniz oyuncuysanız canlı yayın açabilirsiniz. Mixer’da yayınlar hızlı ve net, gecikmeler bir saniyeden daha düşük. Bu platformda ortak yayın da yapabiliyorsunuz. Siz ve en fazla üç arkadaşınız farklı platformlarda farklı oyunlar oynuyor olsanız bile sohbet edip aynı ekranda oyununuzu yayınlayabiliyorsunuz. Ayrıca kazanmaya en yakın olan oyuncular arasında otomatik olarak geçiş yapılıyor. Sıkıcı oynanış videoları izlemek yerine oyundaki en heyecanlı anları yakalamış oluyorsunuz. Bu platformun güzel bir yanı da; sadece izleyici olmamanız. Oyunculara destek olmanız ya da zaferlerini daha da zorlaştırmanız mümkün.

Mixer Android Uygulaması Özellikleri